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’da kripto operasyonu

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
TSK’da kripto operasyonu
FETÖ'NÜN TSK'daki "mahrem" yapılanmasına ilişkin soruşturmada dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 67'si görevde 100 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Listede Ticaret Bakanlığı'nda çalışan 1 mahrem imam, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenler de yer alırken, operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı'ndaki operasyonda da 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Gözaltı listesinde FETÖ çatı davasının firari sanığı olan aynı zamanda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de özel doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu öğrenildi.
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TSK’da kripto operasyonu
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