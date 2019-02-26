TSK’da kripto operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'NÜN TSK'daki "mahrem" yapılanmasına ilişkin soruşturmada dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 67'si görevde 100 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Listede Ticaret Bakanlığı'nda çalışan 1 mahrem imam, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenler de yer alırken, operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı'ndaki operasyonda da 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Gözaltı listesinde FETÖ çatı davasının firari sanığı olan aynı zamanda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de özel doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu öğrenildi.