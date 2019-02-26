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Yalan, iftira ve karalama yine tutmadı

'e atılan iftira, yine çöktü. Oyuncu 'nin 'a verdiği röportajdan sonra, Gürsel Cephaneci'nin bir oyuncu olduğu ve A Haber'in cast ajansından para karşılığı bu oyuncuyu tuttuğu iftirası sonrası, Gürsel Cephaneci'den ve bağlı olduğu cast ajansından peş peşe açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 22:26
Yalan, iftira ve karalama yine tutmadı

İşte Kerim Ulak'ın yaptığı o röportaj

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ettiği adam A Haber’e konuştu ve ibretlik olayı anlattı

A Haber'e atılan iftiralar, sosyal medyada böyle yer bulmuştu.

A Haber'e çirkin iftira

Gürsel Cephaneci ise bu yalan ve iftiralara adeta ateş püskürdü. Ameliyat izlerini, engelli kimlik kartını ve vücudunda stimülatör taşıdığını gösteren kartı da kameralara gösteren Gürsel Cephaneci, çirkin iftiralar karşısında açıklamalarını yine A Haber'e yaptı.

Gürsel Cephaneci, ameliyat izlerini ve engelli kimliğini gösterdi

Cast ajansı sahibi ise, bu iddia ve iftiraları kesin bir dille yalanladı ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Cast ajansı sahibi, iftirayı böyle yalanladı

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Yalan, iftira ve karalama yine tutmadı
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