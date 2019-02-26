Yalan, iftira ve karalama yine tutmadı

İşte Kerim Ulak'ın yaptığı o röportaj

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ettiği adam A Haber’e konuştu ve ibretlik olayı anlattı

A Haber'e atılan iftiralar, sosyal medyada böyle yer bulmuştu.

A Haber'e çirkin iftira

Gürsel Cephaneci ise bu yalan ve iftiralara adeta ateş püskürdü. Ameliyat izlerini, engelli kimlik kartını ve vücudunda stimülatör taşıdığını gösteren kartı da kameralara gösteren Gürsel Cephaneci, çirkin iftiralar karşısında açıklamalarını yine A Haber'e yaptı.

Gürsel Cephaneci, ameliyat izlerini ve engelli kimliğini gösterdi

Cast ajansı sahibi ise, bu iddia ve iftiraları kesin bir dille yalanladı ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Cast ajansı sahibi, iftirayı böyle yalanladı