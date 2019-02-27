Başkan Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile "zillet ittifakı" şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan'ın, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." sözlerine yer verildi.





"SADECE MİLLETİN HİZMETİNE TALİBİZ"



Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğu ve milletin emrinde, hak ve hakikatin savunucusu, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğu vurgulanan görselde bu ittifak için, "Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir." ifadelerine yer verildi.



"KANDİL'İN VE PENSİLVANYA'NIN GÜDÜMÜNDELER"



Görselin "zillet ittifakı" başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır."

Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır. pic.twitter.com/uRePo7rrRR — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Şubat 2019