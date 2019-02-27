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Başkan Erdoğan'dan 'Erbakan' mesajı!

Başkan ve Hazine ve Maliye Bakanı , merhum başbakanlardan 'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 15:42
Başkan Erdoğan'dan 'Erbakan' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

RAHMET VE HÜRMETLE YAD EDİYORUM

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN 'ERBAKAN' MESAJI!

Bakan Albayrak da kişisel Twitter hesabı üzeriden, "Vefatının 8. yıl dönümünde büyük dava ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz." dedi.

'Yeni bir dünya' ideali sunan lider Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti
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Başkan Erdoğan'dan 'Erbakan' mesajı!
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