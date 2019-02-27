Başkan Erdoğan'dan 'Erbakan' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
RAHMET VE HÜRMETLE YAD EDİYORUM
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/ckOZOlYoXz— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Şubat 2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN 'ERBAKAN' MESAJI!
Bakan Albayrak da kişisel Twitter hesabı üzeriden, "Vefatının 8. yıl dönümünde büyük dava ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz." dedi.
Vefatının 8. yıl dönümünde büyük dava ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/y8Q2gWbnX6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 27 Şubat 2019