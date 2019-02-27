Başkan Erdoğan'dan son dakika yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Henüz askerlik hizmetini tamamlamamış olan milyonlarca genç, yeni askerlik sistemine ilişkin en son açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Kamuoyunda geniş kesimi ilgilendirdiği tahmin edilen, askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'ın geçtiğimiz günlerde tek tip olarak da anılan yeni sisteme ilişkin açıklamaları oldukça ses getirmişti. Konuya yönelik en son açıklama ise bizzat Başkan Erdoğan'ın kendisi tarafından yapıldı. Erdoğan, yeni sistemin detaylarını anlatırken bedelli askerlik tarafına da değindi. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.