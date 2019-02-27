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’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

'dan, Başkanı 'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı ’la görüştüğü bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 07:44
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan'la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington'un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

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Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
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