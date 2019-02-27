Binali Yıldırım: Çöp dağlarını hatırlayın

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere memleketi Erzincan'a giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyen hemşerileri, havalimanında yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Yıldırım'ı bürokratlar ve siyasilerin yanı sıra yüzlerce kişi karşıladı. Teker teker hemşerileri ile görüşen Yıldırım'ı karşılama töreni yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ne geçen Yıldırım, burada halka seslendi. Yıldırım, "1994'ü, İstanbul'da neler olduğunu hatırlayın; çamur, çukur, çöp, hava kirliliği, Haliç'in müşkül kokuları. Ne oldu? 27 Mart 1994'te o geldi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı" dedi. Cumhur İttifakı'nın önemine de işaret eden Yıldırım, ittifak yapılan yerlerde 31 Mart seçimlerine tek adayla girildiğini anımsatarak "Seçimlere ayrı girilen yerlerde birbirimizin hasmı değiliz, hısmıyız, kırıp dökmeden güzel bir yarış olsun istiyoruz. Medeni şekilde adaylar kendilerini ifade etsin, projelerini anlatsın, hemşehrilerimiz kararını versin" diye konuştu.