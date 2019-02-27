Bu millet oyunun farkında

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz'da astsubay eşini görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki evinde SABAH'a konuştu. Suudiye Demir, şehit kızı Nurcan ve torunu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın acısının hala taze olduğunu söyledi. Kızı ve torununun fotoğraflarına bakıp, gözyaşı döken Suudiye Demir (54), CHP'nin HDP ile işbirliği yapmasına tepki gösterdi:CHP önce Nurcanımın ve yavrusunun katillerine destek olan HDP'lilerin Meclis'e girmesini sağladı. Erdoğan, devletin verdiği yardımları dağdaki teröristlere aktaran HDP'li belediyelere kayyum atayıp, orada yaşayan vatandaşları kurtardı. CHP şimdi HDP'lilere o belediyeleri yeniden teslim etmek için ittifak yapıyor.Devletimiz bugüne kadar nice yavruların kanını yerde koymadı. Benim yavrularımın da kanı yerde kalmadı. Şehitlerim geri gelmeyecek ama huzur içinde yatacaklar. Allah'ım devletimize ve askerlere zeval vermesin. CHP istediği kadar bebek katilleriyle birlik olsun. Bu Millet bebek katilleriyle bir olan CHP'ye bunun hesabını soracaktır.Cumhur İttifakı'nın karşısında olanlar ülke çıkarlarından öte kendi çıkarını düşünüyor. Türkiye düşmanlarıyla, teröristlerle kol kola girenler bu ülkeyi değil, kendi çıkarlarını düşünüyor. Ama başaramayacaklar. Şehitlerin kanı bu ülkede boşuna akmadı. Sakın karşımıza çıkıp bizden oy istemesinler. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen, PKK'lılarla, 15 Temmuz'da bu ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan, masum insanları katleden FETÖ'cülerle ittifak yapanların kapımızda işi yok. Bu millet CHP-HDP ve ötekilerin oynadığı oyunun farkında. Ne Kandil'in ne de o FETÖ denen hainin kurduğu kirli ittifaka pirim vermez.