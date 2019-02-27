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'da firarisi çift yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, örgüt evinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 19:47
Isparta'da FETÖ firarisi çift yakalandı

Isparta Sulh Ceza hakimliğince haklarında "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan F.B. ile eşi G.B'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Çift, örgüte ait bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, F.B'nin örgütün Aksu ilçe imamı olduğu, eşiyle beraber kapatılan FETÖ'ye ait bir iş yerinde çalıştıkları, "ByLock" kullandıkları, ayrıca Bankasya ve adliye protestolarına katıldıkları öğrenildi.

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Isparta'da FETÖ firarisi çift yakalandı
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