Klavye delikanlısı kaçarken yakalanmış!

Türkiye'nin önde gelen şirket ve holdingleri ile ilgili sosyal medya üzerinden B.H. takma adıyla yanıltıcı ve spekülatif paylaşımlarda bulunan şüpheli bugün kıskıvrak gözaltına alındı.

Önde gelen yerli ve yabancı holding ile şirketler hakkında aslı astarı olmayan ve yanıltıcı iddialarda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

IP ADRESİNDEN BULUNDU

Bir suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada ismini B.H. olarak kullanan şüphelinin gerçek isminin G.T. olduğu saptandı. Şüphelinin IP adresinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Ardından şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Valizini hazırlamış tam kaçmak üzereyken düzenlenen baskında G.T. kıskıvrak yakalandı.

Sorgu için Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek olan şüpheli, sorgusu ardından hakkında soruşturma yürütülen savcılığa sevk edilecek.