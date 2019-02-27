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Terör örgütü 'ın sözde emiri 'da yakalandı

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 10:29
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrizor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü öğrenilen, örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T'nin Bursa'da saklandığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, İ.T'nin yaşadığı merkez Yıldırım ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Zanlıya ait adreste detaylı arama yapan ekipler, İ.T'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı
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