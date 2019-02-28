500 bin İstanbullu'ya iş imkanı sağlayacağız

ASKON'un kuruluş fikrinin yıl dönümü olan 28 Şubatta ASKON Yeni Genel Merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, dövizlerin artışını fırsatçılığa çevirip, vurgun elde etmeye çalışan zihniyete çok sert tepki gösterdi.

ASKON Başkanı Aydın, konuya ilişkin şunları söyledi;

Müsaadeleriniz olursa, son günlerde ülke gündemimizi son derece meşgul eden bir ayıbımız üzerine birkaç kelam etmek isterim.

1071 yılından bugüne, İslaml'a müşerref olan Anadolu topraklarımızda, bugün tanzimli satışları konuşuyoruz. Neden! Yerinde alınan tedbirlerle, kontrol altına alınmasına rağmen, dövizlerin artışını fırsatçılığa çevirip, vurgun elde etmeye çalışan zihniyet yüzünden. Şimdi sormak lazım! Bu zihniyet, hangi eğitimin, hangi kültürün ürünüdür. Ahilik kültürünü almamış, peygamber mirası el-emin sıfatını taşımamış, bu köhne zihniyeti nereye koyacağız. Evet, sosyal devletçilik bağlamında, devletimiz, bu konuda gereğini yapmaya çalışıyor.

'BU DÖNEM MÜCADELE DÖNEMİDİR'

Ayrıca, şunu net bir şekilde belirtmek isterim, bu dönem mücadele dönemidir. Enflasyon ile mücadele edeceğiz,Faiz ile mücadele edeceğiz, İşsizlik ile mücadele edeceğiz.

Bunu özellikle ASKON üyelerimize ve teşkilatıma söylüyorum; Gerekirse, kendimizden feda edeceğiz. Çünkü ASKON ruhu, ASKON Asil Duruşu, ASKON'un haklı zenginliği bunu gerektirir.