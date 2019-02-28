9 ilde 113 FETÖ’cüye gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında Balıkesir'de 76, Bayburt'ta 1, Kocaeli'de 1, Konya'da 23, Tekirdağ'da 8, Bursa'da 1, Eskişehir'de 1 şüpheli yakalandı. Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ByLockçu eski öğretmen M.E.İ, saklandığı eve başkasına ait kimlikle, Van'da da eski jandarma yüzbaşı K. Ş., sahte kimlikle İstanbul'a gitmek isterken havaalanında yakalandı. İzmir'de, gözaltına alınan 146 şüpheliden, 48'i tutuklandı. 61 şüpheli ise itirafçı oldu. Edirne'de de bir asker tutuklandı. Balıkesir merkezli operasyonda örgüt evlerinde yapılan aramalarda, yüksek meblağda Türk lirası, döviz, altın ile yabancı uyruklular ve sahte kimlikler üzerine çıkarılmış 150 sim kart ele geçirildi. FETÖ Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.SABAH