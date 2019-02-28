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Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "" oldu

Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesine yönelik kanun 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 11:37
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı Alparslan Türkeş oldu

Resmi Gazete'de yer alan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"nin adı "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirildi.

Söz konusu değişiklik ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile ilgili mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacak.



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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Alparslan Türkeş" oldu
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