AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekçi projeleri Sabah'a anlattı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, başkanlık koltuğuna oturur oturmak ilk olarak trafik sorununu çözeceğini belirtti, "İzmir'in sorunları iki açıdan ele alınmalı. Birincisi vatandaşın hemen çözülsün dediği sorunlar. Örneğin Trafik. İkincisi İzmir'in İzmir'e yakışmayan problemleri. Bunlar özellikle çevreyle ilgili. Örneğin katı atık problemi İzmir adına son derece utanç verici bir problem. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz bu iki ana sorunu çözeceğim" dedi.





İzmir'deki kadınlar için neler yapmayı planlıyorsunuz?



Öncelikle hemen halıcılık ve el sanatlarıyla ilgili 20 bin kadınımız için, yaşadıkları yerlerde eğitim alabilecekleri bir projeyi çok hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. İzmirli kadınlarımızın bizden en çok istedikleri ve en çok şikâyet ettikleri şeylerden biri çocuklarının İzmir'de iş bulamaması. Gençler İzmir'de iş bulamadıkları için İstanbul'a ve çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Yeni organize sanayi bölgeleri, yeni turizm iş alanları, gıda ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni iş alanları, yeni tarım alanları ve yeni serbest bölgeler oluşturulacak.





İzmir'de ilk ele alacağınız konu nedir?



Nihat Zeybekci: İzmir'in sorunları iki açıdan ele alınmalı. Birincisi vatandaşın hemen çözülsün dediği sorunlar. Örneğin Trafik... Başka şehirlerde bu kadar sık korna kullanma alışkanlığı yoktur. Ama İzmir'de bir korna çalma alışkanlığı var. Demek ki İzmir'de insanlar trafikte sabrın sonuna gelmiş. Trafiği rahatlatmak için Alsancak ve Karşıyaka tramvay hattının Bayraklı üzerinden birleştirilmesini gerçekleştirdiğimizde mevcut tramvayın fonksiyonel gücünün 4-5- kat daha artacağı kanısındayım. İkincisi İzmir'in İzmir'e yakışmayan problemleri. Bunlar özellikle çevreyle ilgili. Örneğin katı atık problemi İzmir adına son derece utanç verici bir problem. Asla İzmir'e yakıştıramadığım bir problem. Yine, yağmur suyu kanalizasyon hatlarındaki çarpık yapı ve dolayısıyla şehrin atık sularının arıtılmadan körfeze verilmesi. Bu ikisinin derhal, bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Her 25 bin nüfusa kapalı spor salonu, her 50 bin nüfusa ise bir içinde yüzme havuzunun da olduğu bir spor kompleksi yapacağız. Ve istiyoruz ki İzmir'den şampiyonlar çıksın, başarılı sporcular çıksın. Yapacak olduğumuz Atatürk Olimpiyat Stadı bizim en önem verdiğimiz projelerimizden biri. Şu anda 1960'ların teknolojisi ve ihtiyaçlarına göre yapılmış olan Atatürk Stadının, Türkiye'nin en teknik, en modern, üst düzey standartlara sahip bir stadyuma, Atatürk Olimpiyat Stadına dönüştüreceğiz. Yanına da bir veledrom inşa etmeyi planlıyoruz.



İzmir'de yapılması gereken çok iş var, bu gözünüzü korkutuyor mu?



Nihat Zeybekci: İzmir'de her şeyin yapılması gerekiyor. Bir taraftan baktığınız zaman belki bu korkutucu. Şehrin yapılması gereken öyle çok işi ve çözülmesi gereken öyle çok sorunu var ki, Allah'ım ne çok iş var diyebilirler, başkalarına ürkütücü gelebilir. Benim içinse, ne güzel, yapılacak ne çok şey var... İzmir'de yapacağımız her şey bir eser niteliğine dönüşecek ve şehrin sorunlarını, ihtiyaçlarını tek tek siz çözmüş olacaksınız. İzmir'de bu işleri gerçekleştirebilmek için maça çıkacak sporcu heyecanı taşıyorum. Sahaya çıktığınızda muhteşem işler yapacaksınız ve seyircilerde var. Aynı onun gibi hissediyorum.





AYŞEN ZEYBEKCİ:



BU KENTİN SORUNLARINI NİHAT BEY ÇÖZER



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, "İzmir'in değişmeye, gelişmeye ve gerçek bir modern şehre dönüşmeye ihtiyacı var. Yaptığım ziyaretlerde vatandaşlarımızın söylediği hep 'İzmir köye döndü' cümlesi oldu. İzmir'deki sorunların rahatlıkla Nihat Bey'i eliyle çözülebileceğine inanıyorum" dedi.



Kadınlar için el atacağınız ilk konu ne olacak?



Ayşen Zeybekci: İzmirli kadınlar iş istiyor. İzmirli kadınlar çalışmak ve üretmek istiyor. İstihdam zaten Nihat Bey'in projeleri arasında öncelikli konulardan biri. 20 bin kadına istihdam sağlayacak projeler hazırlandı. Girişimci kadınlara kurslar düzenlenecek. Bu kurslar hem hobilerini geliştirebilecekleri hem de kendilerine yeni iş alanları oluşturabilecekleri kurslar olacak.



İzmir'in neye ihtiyacı var?

Ayşen Zeybekci: İzmir'in değişmeye, gelişmeye ve gerçek bir modern şehre dönüşmeye ihtiyacı var. Maalesef İzmir şu an değişen ihtiyaçlara cevap veremeyen bir şehir haline dönmüş. Yaptığım ziyaretlerde vatandaşlarımızın söylediği hep "İzmir köye döndü." cümlesi oldu. Bu benim cümlem değil, tamamen İzmirli vatandaşlarımızın ifadesi. Ben, İzmir'deki sorunların rahatlıkla Nihat Bey'i eliyle değişebileceğine inanıyorum. İzmir'in elinde bu kaderi değiştirme şansı var.



Bir politikacı eşi olarak İzmir'de neyin öncüsü ne olmak istersiniz?

Ayşen Zeybekci: Sosyal belediyecilik ile İzmir'in tanışması gerekiyor. İzmir'in maalesef sosyal belediyecilikten çok uzak olduğunu, kadınların ve çocukların gerçek sosyal belediyecilikle maalesef tanışmadıklarını, bundan haberdar olmadıklarını görüyorum. İzmir'i, sosyal belediyecilik ile tanıştırmak da öncü olmak isterim.



Hayalinizde nasıl bir İzmir var?

Ayşen Zeybekci: Modern, güvenli, yeşil ve tertemiz bir İzmir. Hem çocukların hem kadınların kolaylıkla kendilerine alan bulundukları, dezavantajlı grupların tüm dezavantajlarının ortadan kalktığı, engellileri ile barışık bir İzmir hayal ediyorum.