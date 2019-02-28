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Avrasya’nın yükseköğretimi ’da şekillendi

SABAH’ın sponsorluğunda, 52 ülkeden 340’ı aşkın üniversite ve kurumun katıldığı, alanında en büyük 3. eğitim fuarı EURIE dün başladı

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019
Avrasya’nın yükseköğretimi İstanbul’da şekillendi
Ana medya sponsorluğunu SABAH gazetesinin üstlendiği, dünyanın en büyük 3'üncü uluslararası eğitim organizasyonu olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) dün başladı.
İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye 52 ülkeden 340'ı aşkın üniversite ve kurum katıldı.
Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvenin açılış töreninde 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyen yer aldı. 3 gün sürecek zirvede Avrasya bölgesinde yükseköğretimin geleceği belirlenecek.
Etkinlikler kapsamında 50'den fazla panel, seminer ve sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler masaya yatırılacak.
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Avrasya’nın yükseköğretimi İstanbul’da şekillendi
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