Başkan Erdoğan, Trump’ın Başdanışmanı’nı kabul etti

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı, kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'i kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin önemli bir gündem maddesi ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler oldu. İki liderin mutabık kaldığı ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmak için ortak atılacak adımlar masaya yatırıldı.Bakan Berat Albayrak, kabulün ardından Jared Kushner ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Albayrak, bu görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile baş başa görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştük" ifadelerini kullandı. ANKARA