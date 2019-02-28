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Başkan Erdoğan'dan yeni sistemi açıklaması! yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve gündemin önemli başlıklarından birisi olan hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerek hükümet gerekse AK Parti kanadından gelen açıklamalar kamuoyunda beklentileri arttırmış ve 'Yeni sistemi nasıl olacak?' sorusu bir hayli sorgulanmıştı. Konuyla bizzat ilgilenen Başkan Erdoğan, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklamalarında bulundu. Bedellik askerlik sürecine ilişkin de önemli detayları paylaşan Erdoğan, yedek astsubay ve asteğmenler meselesine de değindi. Peki, yeni askerlik kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti ne kadar olacak? İşte son açıklamaların akabinde merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 10:01
Başkan Erdoğan'dan yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Henüz askerlik hizmetini tamamlamamış olan milyonlarca genç, yeni askerlik sistemine ilişkin en son açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Kamuoyunda geniş kesimi ilgilendirdiği tahmin edilen, askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'ın geçtiğimiz günlerde tek tip olarak da anılan yeni sisteme ilişkin açıklamaları oldukça ses getirmişti. Konuya yönelik en son açıklama ise bizzat Başkan Erdoğan'ın kendisi tarafından yapıldı. Erdoğan, yeni sistemin detaylarını anlatırken tarafına da değindi. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

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Başkan Erdoğan'dan yeni tek tip askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
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