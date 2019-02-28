Binali Yıldırım: Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar göndeririz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

"Şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar bu şehirden göndeririz. Güvenlik her şeyin önünde gelir. İnsanımızın huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç konuda taviz vermek niyetinde de değiliz. Ama bir yandan hükümetimiz bunların şartlarının iyileştirip, memleketlerine göndermek için bir program için çalışıyor.

Biz gurbetçilerimiz var, yıllardır orada yaşıyorlar. Ne kadar iyi şartlarda olsalar da onlarla görüştüğümüz zaman ülkelerine dönmek için can atıyorlar. Bülbülü altın kafese koymuşlar, illete vatanım demiş. Bu insanlar gidecek ama burada hoş bir seda bırakmamız lazım.

Bunların her biri döndüğünde bizim gönüllü elçimiz, kalacak olanlar da olabilir. Yani yük olmuyorsa, bu ülkeye bu topluma yük olmuyorsa yükünü alıyorsa o da mümkün. Lütfen empati yapın. Yerinden yurdundan edilenlerin sayısı 75 milyonu buldu. Bunlar vatansız. Türkiye'nin şu yaptığını dünyada yapan başka ülke yok.

Biz aferin almak için yapmıyoruz. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz. Bizim misafirlerimizin de ev sahiplerinin kurallarına uymak gibi bir durumu var. Haddi aşan olursa gereği yapılır. İstanbul'da yapacak çok işimiz var. Bütün bunları yapmak için önce durmak yok yola devam"