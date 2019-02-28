ByLock'a 100 bin 755 kez giriş yaptığını inkar eden sanığa hapis cezası

.8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İsmail ve eşi Selver B. ile A.F.T. ve avukatları katıldı.

Sanık İsmail B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock tespit edildiği belirtilen telefon hattını eşinin kullandığını ancak eşinin ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Selver B. ise ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Selver B'ye ByLock'a 100 bin 755 kez giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, söz hakkı verdi. Sanık, ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Sanık A.F.T. de suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, sanık çiftin örgütle bağının uzun zaman önceye dayandığını, örgütün eğitim kurumlarında çalıştıklarını ve ByLock kullandıklarını belirterek cezalandırılmasını, A.FT'nin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selver B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.