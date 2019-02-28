Çad, FETÖ ile mücadelede örnek dost

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye'ye gelen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby'i dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî törenle karşıladı. Erdoğan ve Deby, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. İki ülke arasında askeri çerçeve anlaşması, nakdi yardım uygulama protokolü, eğitim alanında işbirliği anlaşması ve kültür alanında işbirliği anlaşması imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "FETÖ ile mücaeledeki desteğiyle Çad, ülkemizde bu alanda örnek bir dostluk sergiliyor. Bu terör örgütünün Çad'daki okulları geçen yıl itibariyle Maarif Vakfımıza devredilmiştir" dedi. Deby ise, terörizmle mücadelede işbirliğine dikkat çekerek, "Bazen aslında kimin terörist olduğunu ve olmadığını ayırt etmekte sıkıntı çekilebiliyor. Bizim belki de terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu sonradan sizin yardımlarınızla öğrendik" dedi. ANKARA