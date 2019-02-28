‘Cemal Kaşıkçı cinayetine adın karıştı’ diyerek dolandırmış!

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yaşayan vatandaşları telefonla arayarak 'İsmin Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var' şeklinde kandıran şüphelilerin olduğu tespit edildi.

YAKALANDI

Telefonla arayarak korkutup vatandaşların parasını alan ve nitelikli olarak insanları dolandıran şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Bu kapsamında Ankara'da şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin dolandırdığı Bartın doğumlu S.A.'ya paralarının teslim edildiği öğrenildi.

"BİR VATANDAŞI 460 BİN LİRA DOLANDIRACAKTIK"

Şüphelinin 1991 Şanlıurfa doğumlu M.B. olduğu belirlenirken "Ankara'da emniyet güçlerine yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık" dedi. Şüpheli ayrıca Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir vatandaşa taksi hattını sattırdıklarını ve bu vatandaştan da elden 460 bin TL alacağı esnada polislerin kendisini yakaladığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce telefon ile korkutarak insanları hipnotize eden ve paralarını dolandıran M.B.'yi işlemleri ardından Bartın Adliyesi'ne sevk etti. Şüpheli buradaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.