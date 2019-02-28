Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Cemal Kaşıkçı cinayetine adın karıştı’ diyerek dolandırmış!

‘Cemal Kaşıkçı cinayetine adın karıştı’ diyerek dolandırmış!

2 Ekim günü İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla insanları dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyeti’nce bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 17:45
‘Cemal Kaşıkçı cinayetine adın karıştı’ diyerek dolandırmış!

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yaşayan vatandaşları telefonla arayarak 'İsmin Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var' şeklinde kandıran şüphelilerin olduğu tespit edildi.

YAKALANDI

Telefonla arayarak korkutup vatandaşların parasını alan ve nitelikli olarak insanları dolandıran şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Bu kapsamında Ankara'da şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin dolandırdığı Bartın doğumlu S.A.'ya paralarının teslim edildiği öğrenildi.

"BİR VATANDAŞI 460 BİN LİRA DOLANDIRACAKTIK"

Şüphelinin 1991 Şanlıurfa doğumlu M.B. olduğu belirlenirken "Ankara'da emniyet güçlerine yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık" dedi. Şüpheli ayrıca Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir vatandaşa taksi hattını sattırdıklarını ve bu vatandaştan da elden 460 bin TL alacağı esnada polislerin kendisini yakaladığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce telefon ile korkutarak insanları hipnotize eden ve paralarını dolandıran M.B.'yi işlemleri ardından Bartın Adliyesi'ne sevk etti. Şüpheli buradaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın Öztürk'ün müzakere yaptım savunmasını tanık ifadeleri çürüttü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Cemal Kaşıkçı cinayetine adın karıştı’ diyerek dolandırmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN