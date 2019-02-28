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Dava adamı Erbakan anıldı

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019
Dava adamı Erbakan anıldı
27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden 54'üncü Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ölüm yıldönümünde anıldı.
Düzenlenen birçok programın yanı sıra Erbakan sosyal medyada da unutulmadı.
Sosyal medyada en çok paylaşılan etiket olan Erbakan ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "Büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Refah Partisi'nin kurucusu Erbakan 8 yıl önce Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Dava adamı Erbakan anıldı
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