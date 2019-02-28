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Elazığ'da 'ın sözde 2 kadısı yakalandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 11:46

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ'da operasyonla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin saklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Elazığ'da DEAŞ'ın sözde 2 kadısı yakalandı
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