BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Tanıtım Programı'na katıldı. Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Bir ülkenin geleceği o ülkenin çocuklarının alacağı eğitime bağlıdır. İyi eğitimli bir gençliğe sahip toplumlar geleceğini tüm yönleriyle garanti altına alır. Ülkemizin geleceğinin harcı çocuklarımızın bilgi ve becerilerinden karılacak. Her gün yeni bir dünya ve yeni ihtiyaçlarla uyanıyoruz. Bu nedenle bu yarışı yeniliklere çabuk ayak uyduranlar kazanacak. Bu anlamda tasarım beceri atölyelerini öncü bir çalışma olarak görüyorum. Bilgiyle hayat pratiğini birleştirmeyi hedefleyen bu atölyeler çocuklarımızı hayata hazırlamayı amaç edinmektedir.Çocuklarımıza sen şimdi ders çalış diğer işleri sonra yaparsın dedik. Sanatla, sporla olan ilgilerini ders başarısını azaltacak etkinlik saydık. Onlara ham madde verdik ama o maddeden neler üretebileceklerini, yapabileceklerini öğretemedik. İşte bu atölyeler çocuklarımıza öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan hazırlayacak. Öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğün görecekler.Atölyelerle, yazılım, tasarım, tabiat ve hayvan bakımına kadar birçok alanda teori beceriye dönüşüyor. El ve zihin becerilerinin gelişmesi onları teknolojinin kölesi olmaktan kurtaracak. Ekran karşısında içlerindeki büyük cevheri uykuya mahkum ediyorlar. Oysa bizim dinamik, güçlü nesillere ihtiyacımız var. İş insanları, kurumlarımızı okullarımızdaki tasarım beceri atölyelerinin sayısının artırılmasına katkı vermeye davet ediyorum.Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk ise konuşmasında "Tüm çabamız kültür, sanat, bilim ve spor gibi hayat becerilerinde derinlikli bir bakış açısı sunmak. Teori ve pratiği birleştirdik. Uzun vadeli gelecek yatırım. Buralarda yeteneklerini keşfeden çocuk meslek seçimini daha sağlıklı yapıyor. Üretim, güçlü işbirliği, beceri ve şahsiyet gelişimlerini destekleyecek. Üretime dayalı bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Atölye çalışmaları bütün derslerle bağlantılı. Önemli bir kırılmanın eşliğindeyiz, nesiller ertelemeye gelmez" dedi.