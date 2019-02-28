Halı sahada öğretmenlere gözaltıya HSK'dan inceleme

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen halı saha tartışması sonrası 14 öğretmenin gözaltına alınması işe ilgili olaya Hakimler ve Savcılar Kurulu müdahale etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca gözaltı talimatını verdiği iddia edilen savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu harekete geçiren olay dün akşam Diyarbakır'da meydana geldi. Çermik ilçesindeki halı sahada 21:00 ile 22:00 saatleri arasında bu ilçede görevli öğretmenlerin, bir saat sonrasında yani 22:00 ile 23:00 saatleri arasında da ilçede görevli bir savcının da aralarında bulunduğu grubun maçı vardı. İddiaya göre, savcının da aralarında bulunduğu takım halı sahaya erken geldi ve saatleri henüz gelmemesine rağmen önce onlar maç yapmak istedi.

ÖĞRETMENLER GÖZALTINA ALINDI

Öğretmenlerle savcının takımı arasında bu nedenle kısa süreli olduğu ileri sürülen bir gerginlik patlak verdi. Halı saha görevlileri savcının bulunduğu takımdaki grubu halı saha dışına çıkardı. Öğretmen grubunun maça başlamasından kısa bir süre sonra halı sahaya gelen emniyet yetkilileri maçı durdurdu, kimlik kontrolü yaptı. O sırada kimlikleri yanında bulunmayan öğretmenler ekip otolarına bindirilerek Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü. Burada bir süre tutulan öğretmenler kimlik tespitleri ardından serbest bırakıldı.

JET HIZIYLA İNCELEME

Olayın duyulmasının ardından da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) jet hızıyla harekete geçti. Yaşandığı iddia edilen bu olayı derinlemesine araştırmak üzere HSK tarafından müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Gül, paylaşımında, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." ifadesini kullandı.