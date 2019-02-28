Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 4 ilde operasyonu: 11 gözaltı

Bölücü terör örgütü 'ya yönelik merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 09:29
İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı
Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik dün gece İstanbul, Muş, Mardin ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen PKK'lılardan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanların deşifre edilmesi ile takibe alınan 11 örgüt üyesi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, PKK'yı simgeleyen bez parçaları, örgütsel dergi, kitap ve dokümanlar geçirildi. Yakalanan 11 PKK'lı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN