İstanbul’a 955 yeni kreş

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekmeköy'de kadın seçmenlerle bir araya geldi. Çekmeköy Doğa Park'ta düzenlenen kahvaltıya Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı. Programda konuşan Binali Yıldırım şunları söyledi:Eşim Semiha hanımefendiye bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz, cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama size bir bakanın olduğunu unutmayın. Semiha Hanım da bize bakıyor, göz kulak oluyor, evlatlarını yetiştiriyor, bizim arkamızdan derliyor, topluyor, ailemizin birliğini beraberliğini devam ettiriyor.Kadınlarımıza yönelik çok şey söylenir. Pozitif ayrımcılıktan bahsediyorum. Bu konuda fikrim açık, ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkan tanımaktır, aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmaktır.9 ilçemiz var, 961 mahallemiz var. Bunların hepsini teker teker arkadaşlarımız taradılar. Çalışan anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. 'Çocuk da yaparım, kariyer de' diyen kadınlarımızın yanındayız. 300 mahalle tespit ettik. 961 mahallenin 300'ünde toplam 955 tane kreş açacağız. 0-4 yaş arasında 77 bin 370 bebek, kreş hizmetinden yararlanacak. Hamile kardeşlerimiz için belediye ebeveyn okulları açacak.Binali Yıldırım, Çekmeköy Nikâh Sarayı Sosyal tesislerinde kanaat önderleri ve çeşitli STK temsilcileri ile de bir araya geldi. İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin otopark olduğunu belirten Yıldırım, "5 yılda 243 bin kapasiteli otopark yapacağız. Bu otoparklar ilçelerde ve aktarma istasyonlarında olacak. Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki metro hattını da hızlı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan'ın Çekmeköy'deki babaevini ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an okunup, dua edildi. Yıldırım, şehidin eşi Gamze Mehmethan, kayınbabası Kenan Aslan ve kayınvalidesi İlknur Aslan ile sohbet etti. Yıldırım, aileye Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.