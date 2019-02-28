Komünist Başkan örgüt nohutçusu!

FOX ekranlarında parlatılan ve ana haberlerinde övgü ile bahsedilen Tunceli Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili şok bir ifade ortaya çıktı.

2017 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olan ve örgüt adına itirafçı olan M.Z. kod adlı E.Ç. isimli bir şüpheli ifadesinde, kendisini 'Türkiye'nin Tek Komünist Belediye Başkanı' olarak tanımlayan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında inanılmaz bir iddiada bulundu.

TERÖRİSTLERİ NOHUT VE FASULYE İLE BESLEMİŞ

İtirafçı, Maçoğlu'nun teröristerin saklandığı kırsal alanlara nohut ve fasulye gönderdiğini, hatta bu durumun teröristlerce 'Kominist başkanın organik nohut ve fasulyeleri' olarak anıldığını anlattı.

İtirafçı ifadesinde şunları söyledi: "14 Haziran 2016 tarihinde Tunceli/Ovacık Karayolu'nda, yol kesme eylemi ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) imzalı pankart asma eyleminde MKP Terör Örgütü mensubu Okan kod adlı ile Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun görüştüğü esnada bana gösterilen şahsı gördüm. Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu Ovacık Belediye Başkanıdır. Maçoğlu'nun TKP/ML, TİKKO ve MKP terör örgütlerinin üslendiği kırsal alanlarına nohut ve fasulye gönderdiğini, hatta 'Bunlar kominist başkanın organik nohut ve fasulyeleri' dediklerini hatırlıyorum."





ÖNCE TWEETLE ÖVDÜ

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal Twitter hesabından Maçoğlu'nu parlatmış; "Pahalılıkta çözüm belki de #Tunceli #Ovacık'ta kalkınma modelini uygulayan komünist başgan @FatihMacoglu'nun uygulamalarındadır. #AKP iktidarı bu modeli incelemek için kendisinden randevu talep edip, bilgilenmeli. Vatandaşın faydasına olabilir. Bilmemek ayıp değil ki!.." ifadelerini kullanmıştı.



Hemen ardından ise FOX Ana Haber'de ekranlara 'Komünist Başkan' şeklinde lanse edilen Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu. Portakal, haber üzerine canlı yayında yaptığı yorumda ise "Bir başkan sormadan hesap veriyor, şeffaf belediyecilik yapıyor. Gerçekten helal olsun, böyle yöneticiler de var. Kendisini tanımam, mevcut iktidarın da ondan ders alması lazım. Kendisini alkışlıyorum" demişti.



