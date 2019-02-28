"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"ndan nefes kesen anlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikat"ı ikinci günde devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri, SAS, SAT ve amfibi hücum timleri, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.

BEŞ ADALAR'DA BELİRLENEN HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Antalya'nın Kaş açıklarına ulaşan birimler, burada planlı faaliyetlerini sürdürüyor. Fiili silah atışları kapsamında kara bombardımanı atışları düzenlendi. Gemiler, Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Adalardaki hedefler tam isabetle vuruldu.

Harbe hazırlık ve idame eğitimleri kapsamında gemilerde yangın ve yara savunma eğitimleri de icra edildi. Ayrıca TCG-Gaziantep Fırkateyni'nin makine dairesi de basına tanıtıldı.

Eğitimler kapsamında, Finike Körfezi'nde SAT komandolarınca helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yapılarak, fastrope (gemiyi ele geçirme eğitimi) yapıldı. SAT komandoları görevlerini başarıyla tamamladı.

"F16 TEHDİDİ ENGELLENDİ"

Tatbikatlar kapsamında, gemilerin hava savunma harbi ihtiyacını karşılamak maksadıyla, hava kuvvetleri unsurları ile müşterek eğitimler icra edildi. Bu kapsamda senaryoya göre, kırmızı kuvvetlere ait iki F16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi.

Bir başka eğitimde ise yan yana gelen gemiler arasında malzeme transferi (posta çantası) gerçekleştirildi. İki geminin sabit hızla seyri esnasında gerçekleştirilen eğitim, başarıyla tamamlandı.