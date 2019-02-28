MHP'li Kalyoncu: Kürtlere asıl baskıyı HDP yapıyor

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, komisyon toplantısında özellikle CHP'li ve HDP'lilere cevap verdi. Komisyonda dile getirilen problemleri, aksaklıkları, eksiklikleri Genel Kurul'da kendisinin de gündeme getirdiğini ancak çözüm önerilerini de söylediğini belirten Kalyoncu, "Tamam, bu ülkede eksiklikler var, tarımda da var, bunu da biliyoruz, tohumda da var. Fakat bunları gidermeye yönelik birçok çalışma da var, yerli tohum üretme çalışmaları, tarımı iyileştirme çalışmaları, tarım alanlarını arttırma çalışmaları var. Bizim burada, komisyonda tartışacağımız şeyler çözüme yönelik olacaksa, evet, tartışalım ama sadece sorunları dile getirirsek sonuç alamıyoruz, bir yere gidemiyoruz" şeklinde konuştu. Kalyoncu, CHP milletvekillerinin sadece sorunları anlattıklarını ancak bu sorunların giderilmesine ilişkin bir çözüm önerisi sunmadıklarını belirtti. Eksikliklerin giderilmesi için canla başla çalıştıklarını belirten Kalyoncu, "Mesela tarım alanlarında ön alım hakkıyla ilgili kanun teklifim var. Çok büyük karmaşa var, hobi bahçeleriyle ilgili bir kanun teklifim var. Bu eksikliklerin bakanlık da farkında. Kendileriyle görüşüyoruz" dedi. Kalyoncu, komisyonun ilk toplantısında yer altı su havzaları ve yer altı barajlarıyla ilgili konuştuğunu hatırlatarak, Bakan'ın bu konuyu dikkate aldığını, bütün DSİ bölgelerinde, her bölgede bir yer altı barajı oluşturma çalışmalarına başlandığı bilgisini verdi. Kalyoncu, konuyla ilgili soru önergesi vermediğini, sadece kahvaltı toplantısında dile getirdiği bir önerinin Bakan tarafından dikkate alındığını sözlerine ekledi.

HDP'LİLERLE TARTIŞMA

Komisyon toplantısında HDP'li Ayşe Sürücü, Antalya'daki hortum felaketinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan'ın mevsimlik işçi olarak Antalya'da bulunduğunu söyleyerek, "Sizin politikalarınız onu öldürdü" dedi. Sürücü, doğu bölgelerinden mevsimlik işçi olarak batıya gelenlerden bahsederken doğu için kürt bölgesi ifadesini kullandı. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, çocukların ölümü üzerinden siyaset yapmanın bölücülük olduğunu ifade ederek, "Orada ölen birçok çocuk var. Ha, eğitim açısından değerlendiriyorsanız, evet, o çocuğumuzun eğitimine devam ediyor olması gerekiyor. Türkiye'de bölgelerin isimleri coğrafik olarak belli, isimlendirme tam. Burada kalkıp böyle acayip şeyler söylerseniz bu da yine bölücülüğe doğru gider. Ve "Kürt çocukları" dediğiniz, "Çalışmaya gidiyor." dediğiniz çocukların yanında bu ülkede batıda, her yerde büyük iş adamları var, bunlar hiç görünmüyor mu? O bölgede yakılan araçların hepsini biliyoruz; bununla ilgili herhangi bir açıklamanız var mı, bu doğru mu yani? Oraya yatırım yapılırken ne kadar sıkıntılı gidiliyor. Şimdi, bunların hepsinin üzerine gidersek aslında Kürtlere asimilasyon uygulamaya çalışan da sizsiniz, Kürtlere sıkıntı çıkaran da sizsiniz" dedi.

Dil konusunda, özellikle yaklaşık 35 tane şiveyi ve Zazacayı dışarı atıp bir kürtçe yaratarak çocukların anneleriyle konuşamayacağı bir durum oluşturulmaya çalışıldığını belirten Kalyoncu hiçbir kürt vatandaşın bu oluşturulan dili konuşamadığını sözlerine ekledi. Kalyoncu,"Kürt sorunu yok. Bu ülkede Kürt-Türk kardeş şekilde devam ediyor; diğer unsurlar da öyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes birlikte, beraber, özgür yaşayabiliyor. Bugün "Kürt" dediğiniz insanlar iş dünyasında da, politikada da, devletin bütün kurumlarında görev yapıyorlar, hiçbir engelleme yok ve eşit şekilde. Bölge bölge ayırmak bu ülkeye bir fayda vermez" dedi.

HDP'li Nusrettin Maçin'in bu ülkede kürt ve kürdistan sorunun var olduğunu söylemesi üzerine Maçin'e cevap veren Kalyoncu, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı isyan eden herkes teröristtir. Devlet anlayışının dışına çıkamazsınız, siz ayrı bir şey gibi davranamazsınız. Şimdi, bütün her yerde kürt bölgesi kürdistan terimlerini kullanıyorsunuz. Genel sorunları sanki orada bir baskı varmış gibi… Hem sizin söylediğinizin tersine bir şey söylediğimiz zaman "Aman, bize baskı uyguluyorsun" diyorsunuz. Ya, size baskı maskı uygulamıyoruz, biz de kendi fikrimizi beyan ediyoruz. Size bu fikirler beyan edildiği zaman "Bize baskı uygulanıyor." diyorsunuz. Irkçılık yapıyorsunuz, faşistlik yapıyorsunuz ve Kürt halkına, Kürtlere en büyük asimilasyonu ve baskıyı da sizler yapıyorsunuz" dedi.