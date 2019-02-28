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Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

'de, hesaplarından terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 12:24
Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, yasak yayınlar ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ele geçirildi.

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Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
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