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'da 'nün hücre evlerine operasyon

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 09:45
- Örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Ordu'da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon'da saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgütün "bölge talebe mesulü" olan Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Trabzon'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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