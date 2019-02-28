TÜGVA’dan Mardin’e iki yeni temsilcilik

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Dargeçit İlçe Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Erdoğan, Kaymakam Rızvan Eroğlu, TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin ile temsilcilikteki gençlerle sohbet etti. Daha sonra Midyat'a geçerek esnaf ziyaretinde bulunan Erdoğan'a bir grup esnaf Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere doğum günü hediyesi olarak kehribardan yapılan tespih ve tablosunu hediye etti. Erdoğan, TÜGVA Midyat İlçe Temsilciliği'nin açılışında yaptığı konuşmada ise son 200 yıl içerisinde inançlı insanların geriletildiğini, dış güçlerin milleti birbirine düşman etmeye ve toprakları almaya çalıştıklarını, buna karşı duruş sergilenmesi gerektiğini kaydederek, "Ecdadımıza layık bir gençlik bu topraklarda yeniden barış ve huzurun egemen olmasına hizmet edecek inşallah" dedi. Kamu kaynaklarının sivil toplum kuruluşlarıyla kullanıldığı zaman daha etkili olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Onun için bizim devletin büyük yurt hizmetlerine rağmen TÜGVA olarak yurt hizmeti vermeye devem etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. AA