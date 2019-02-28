YSK, Kocamaz’ın adaylığını reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti. YSK ayrıca "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığı reddedilen CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'a ilişkin itirazı da karara bağladı. İl Seçim Kurulu kararını yerinde bulan YSK, CHP'nin itirazını reddetti. Karar gereğince CHP, Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Saruhan'ın yerine başka bir isim bildirecek. ANKARA