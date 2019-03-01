28 Şubat darbesi CHP zihniyetidir

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum mitinginde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Milli mücadelenin ateşi 100 yıl önce Erzurum'da yakıldı. Unutmayın 'Vatan bir bütündür, bölünemez', ilkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. 'Manda ve himaye' yani 'vesayet', kabul edilemez şiarını bir asır önce Erzurum'da tüm dünyaya ilan etmiştik.(HDP'li vekillerin bölücü terör örgütüne yönelik sözleri) Bakınız ne diyor? 'Kürdistan' diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge yok.Şu anda kim kiminle kol kola? CHP, HDP, sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. Hazreti Muhammed'in bir hadisi var, 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Biz ise Cumhur İttifakı ile 15 Temmuz'dan bu yana 7 Ağustos Yeni Kapı ruhuyla yürüyoruz. İnşallah temennim odur ki pazara kadar değil mezara kadar yürüyelim.Bay Kemal ne diyor? 'Ankara'da, İstanbul'da eğer biz belediyeleri alırsak, suyu ucuzlatacağız.' diyor. Bay Kemal, İzmir sendeydi, İzmir'de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi, Muğla'da suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun su. Devlet Su İşleri'ni devreye soktuk ve oraya su getirdik, kimi aldatıyorsun? Akşam yalan, sabah iftira. Hayatı bu.Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıl dönümündeyiz. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı, odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım, daha sonra CHP'nin milletvekili oldu, biliyorsunuz. Bize neyi anlatıyorlar bunlar? Bizi aldatamazsınız.Türkiye son 6 yılda, tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok sayıda ve çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiç biri de tesadüf değildi. Hiç biri de hesapsız kitapsız değildi. 15 Temmuz'da milyonlar meydanlardaydı. Telefondan haykırışımla milletim sokaklara dökülmüştü. Bay Kemal bu tabloyu Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumlayarak izliyordu. Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin odur.Bunları biz çok iyi biliyoruz, hepinizin ortak bir amacı vardı, bu amaç, Türkiye'nin istikrarına darbe vurmaktır, bu amaç milletimizin huzurunu kaçırmaktır. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Kandil ne diyor? 'Batıda AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz, Kürdistan'da da CHP ile birlikte olacağız.' diyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı?Ne söylüyor? Domates, biber, patlıcan. Kime anlatıyorsun? CHP olarak sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir, sen de bunu iyi bilirsin. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları, sende de ilaç kuyrukları vardı. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu yok, elhamdülillah varlık kuyruğu var.