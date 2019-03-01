28 Şubat’ı konuşup anlatamadık bile

BUGÜN NELER OLDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 28 Şubat etkinliğine katıldı. Bayraktar "Hollywood henüz 2. Dünya Savaşı'yla veya Holokost'la ilgili film yapmaya doymadı. Bizim sadece 22 yıl önce vuku bulmuş ve aslında post modern bir soykırım olarak da nitelendirilebilecek yasaklı günlerin deşifresini ve analizini yapmamız, çok şey olmasa gerek. Biz 28 Şubat'ın filmini çekmedik, şarkılarını yapmadık, şiirlerini yazmadık" dedi.