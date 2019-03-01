Başkan Erdoğan Ardahan'da

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Kalesi Rumeli Hisar'ı ile kardeş Ardahan, ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan bugün sizleri hasretle selamlıyorum. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle birlik ve beraberliğin şehri Ardahan'ı selamlıyorum. Arayı bu sefer biraz uzattık farkındayım. 3,5 yıllık hasretin ardından bizi Ardahan'a sizlere kavuşturan Rabbime hamd ediyorum. Ardahan'ı özledik, vefalı, mert, vatanperver insanlarını çok özledik.

BİZİ 31 MART'TA DA YALNIZ BIRAKMAYACAĞINI BİLİYORUM

Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler 'istikrar' dediniz, 'teröre hayır' dediniz. Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçtiği 24 Haziran'da siz 'güçlü demokrasi, güçlü iktidar' dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci yaptınız. Desteğiniz için her birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ardahan'ın bizi 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum. İnşallah bu sefer Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Rekor düzeyde bir oy bekliyorum.



ARDAHAN HÜR YAŞAMANIN DEĞERİNİ İYİ BİLİR



İstiklal Harbimizin temelleri bu kongrelerde atıldı. Kars Milli İslam Şura'sı, Oltu İslam Şura'sı, Birinci ve İkinci Ardahan Kongreleri ile hürriyet meşalesi bu topraklarda yakılmıştır. Ardahan bu sebeple bağımsızlığın kıymetini bilir. Ardahan hür yaşamanın değerini iyi bilir. Ardahan'ın istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Barış olmadan huzur olmaz. Beraberlik olmadan zafer olmaz.

KENETLENME OLMADAN BAŞARI OLMAZ

Kenetlenme olmadan başarı olmaz. Dayanışma olmadan, redah, kalkınma, gelişme olmaz. Şu ana kadar sizler AK Parti belediyeciliğini gördünüz. 31 Mart'tan sonra da hazır mısınız? Devam inşallah diyor muyuz? Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta inşallah Ardahan'da belediyemiz, Meclis üyelerimiz; kabinemizle birlikte Ardahan'ı çok daha farklı bir yere taşıyacağız.

Ne Arabın beyaza ne beyazın Araba üstünlüğü yoktur. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün odur. Ülkemiz bu kavgalar yüzünden 80'ler 90'larda ciddi bedeller ödemiştir. Kardeşi kardeşe kırdırma politikasının Türkiye'ye çok büyük faturası olmuştur. Medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, siyaseti dizayn ettiği o dönemler şimdi geride kalmıştır.



"BUNLAR YOKLUK KUYRUKLARI DEĞİL"

Hatırlayın o günleri... Gaz kuyruklarını hatırlarlar, yağ - benzin kuyruklarını hatırlarlar. Bunları biz CHP döneminde yaşamadık mı? Bay Kemal konuşuyor, kuyruklar diyor. Bu kuyruklar senin SGK genel müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar yokluk kuyrukları değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu varlık. Şimdi benim vatandaşım, simsarların elinden alındı bunlar... Fiyatlar bir anda ne oldu tanzim satışlarda yüzde 50 düştü.



FİYATLAR BÖYLE DEVAM EDERSE FARKLI ADIMLAR ATACAĞIZ

Geçen ne oldu biliyor musunuz? Isparta milletvekili yanıma geldi. Dedi ki "400 bin ton elma var" dedi. Fiyatlar düşük buna rağmen satamıyoruz... Hazine ve Maliye Bakanımı aradım, dedim ki bu elmaları hemen alalım bunları da ucuz fiyatla satalım. Ve hemen bu elmalar şu anda tarafımızdan alındı ve halkımıza da 3 liraya satılıyor. Nerelere çıkmıştı fiyatlar biliyor musunuz? 8 - 10 oralara çıkmıştı. Şimdi biz böyle adım attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama hala böyle devam ederse biz farklı adımlar atacağız. Böyle dönemlerde yerli sermaye bile ülkemize yatırım yapmaktan kaçındı.



GELEN PARAYI KANDİL'E GÖNDERDİLER

Devlet doktor gönderdi, kaymakam, savcı, imam gönderdi. Bölücü terör örgütü tarafından ya tehdit edildi, ya şehit edildi, ya kaçırıldı. Şimdi bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP'nin. Şimdi bu parti Ardahan'da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP. CHP, HDP, sözde İyi Parti bunların hepsi aynı mı? Aynı. 31 Mart'ta benim halkım bunlara gereken dersi verecek mi? Buna hazır mıyız? Belediyelerin iş makinalarıyla bunlar çukurlar kazmadılar mı? Binaları tünellerle bağlamadılar mı? Gelen parayı Kandil'e gönderdiler. Ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler.

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