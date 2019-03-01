Dörtlü çete milletten korksun

CHP'nin HDP ile yaptığı ittifaka şehit ailelerinin tepkisi dinmek bilmiyor. 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, dörtlü çete ittifakından milletin korkmadığını, artık dörtlü çetenin milletten korkması gerektiğini söyledi. Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit CHP-HDP ittifakını Sabah'a değerlendirdi. Askere polise kurşun sıkan PKK'nın siyasi maşası HDP ile yapılan ittifakın illet ittifakını olduğunu kaydeden Yahya Kemal Yiğit "CHP, HDP ile ittifak yaparak yüreğimize kurşun sıktı. CHP şunu iyi bilmeli ki Türk milletinin gönlünde açtıkları bu yara kolay kapanmayacak. Bu ittifak zillet değil bence illet ittifakıdır. CHP bu milletten gereken cevabı yine sandıkta alacak. Artık bu dörtlü çete ittifakından bu millet korkmuyor. Bu dörtlü çete bundan sonra milletten korksun" dedi.



FLÖRT TERÖRİST CENAZESİNDE BAŞLADI

CHP'nin HDP ile yakınlaşmasının terörist cenazelerinde başladığını öne süren şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, CHP'nin yaptığı bu ittifakın Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyleyerek "CHP milletvekillerinin terörist cenazelerinde ve taziyelerinde boy göstermesinin kirli ittifakların habercisi oldu" diye konuştu.







ERDOĞAN GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALIYOR

Yiğit "CHP-HDP ile ittifak yapıyor. Lakin ne yaparlarsa yapsınlar onların voltajı Erdoğan'ı yıkmaya yetmez. Çünkü Erdoğan gücünü milletten alıyor. Birileri gibi Almanya'dan Amerika'dan ya da Kandil'den almıyor. CHP yaptığı bu illet ittifakıyla 31 Mart'ta yine sandığa gömülecek" dedi.



YARIN HENDEK İTTİFAKI YAPARLAR

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ise, kızının uzun süre Sur'da hendek çatışmalarında görev aldığını belirterek; "Benim Cennetim bu ülke için can verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'da yatağında rahat uyusun diye can verdi. Bu ülkede yaşayan herkesin şehitlere saygılı olması gerekir. Ama CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yaparak şehitlere en ağır hakareti yaptı. CHP bundan böyle bizlerden hangi yüzle oy isteyecek. CHP, HDP ile ittifak yaptığında yine hendek olayları çıkarsa ne olacak. Birileri sana yerel seçimlerde destek verdik sen de bize destek ver, kepçe ver greyder ver" derse CHP ne diyecek. CHP bu ittifakla millete ihanet etmiş olabilir ama ben bir şehit anası olarak CHP'ye oy vererek şehitlere ihanet edemem. Bugün seçim ittifakı yapan yarın hendek ittifakı yapar" diye konuştu.

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