İstanbul’un geleceğini birlikte inşa edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Seçim çalışmalarını dün Zeytinburnu ilçesinde sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 21 farklı sektörün temsilcileriyle Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. İhracatta Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak kentin İstanbul olduğunu belirten Yıldırım, "Milletimiz biliyor ki şartlar ne olursa olsun, hangi sıkıntı yaşanırsa yaşansın üstesinden gelecek olan AK Parti'dir. Geleceği birlikte inşa edeceğiz. Ortaya koyacağımız projelerle binlerce istihdam sağlayacağız" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) yeni genel merkez binasının açılışına da katılan Yıldırım, Türkiye'de darbe olmasaydı, bugün Türkiye'nin dünyanın 7. büyük ekonomisi olacağını kaydetti. Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda da halka hitap eden Yıldırım, "'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat sadece 4 yıl sürdü. Vesayet odaklarına bu millet hak ettiği cevabı verdi. Onların parmaklarında oynatacaklarını düşündükleri kadrolar şimdi Türkiye'yi yönetiyorlar" diye konuştu. Trafik ve ulaşımın İstanbul'un en büyük sorunu olduğunu ancak bu işi Türkiye'de çözüme kavuşturmuş kişinin İstanbul'da da bunu başaracağını dile getiren Yıldırım, "İstanbul trafiği, yaptığımız eserlerle gittikçe daha rahatlayacak. Raylı sistemlerin miktarı artırıldıkça trafik daha da rahatlayacak" dedi.54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın kabrini vefatının 8. yılında ziyaret ederek dua okuyan Binali Yıldırım, Erbakan'ın yakın siyasi tarihte Türkiye'nin en önemli siyasetçilerinden olduğunu söyledi.