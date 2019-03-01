Kılıçdaroğlu en büyük icraatı çöp dağları olan CHP'li belediyeleri utanmadan övdü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta bir düğün salonunda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendi partisinin yönettiği belediyeleri "Gelin nasıl hizmet yaptığımızı görün." diyerek övdü.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin belediyecilik anlayışını övdü!

UTANMADAN CHP'Lİ BELEDİYELERİ ÖVDÜ



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, kendi partisinin yönettiği Şişli'deki grevi ve çöp tepelerini unutarak ve CHP'li belediyeleri övemeye kalkıştı ve şunları söyledi:

"Toplumda gelir dağılımında eşitliği sağlamak ve yoksul mahallelere kreş açmak zorundayız. Bir yere işçi alınacaksa yoksul ailelerden alınmalı. Biz diğer siyasal partiler gibi ayrım yapmıyoruz. Kavga üslubunun da doğru olmadığına inanıyoruz. Mesele hizmet yarışıysa sonuna kadar varız. Hizmeti hangi belediyeler daha güzel yapıyor gelsinler İstanbul'u, İzmir'i, Tekirdağ'ı görsünler. Nerede CHP'li belediye varsa, nasıl hizmet verildiğini görsünler. Kavgadan medet ummanın ne gereği var."

İŞTE CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÖRNEK ÇALIŞMALARI(!)



CHP'li belediyelerin yönettiği hemen her yerde 1990'ları aratmayan çöp dolu manzaralar yaşanıyor. Şişli'de çöp dağları her yeri sararken, Avcılar Belediyesi'nde de aynı manzaralar var. İzmir Büyükşehir belediyesi'nde de İzban, akbil ve su sorunu devam ederken. Körfez ise pislikten geçilmiyor.

CHP'li Şişli Belediyesi 2019'un Şişli'sinde vatandaşları çöp dağlarına mahkum etti!

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDE ÇÖP KRİZİ



İstanbul'un göbeği Şişli'nin sokaklarında şu sıralar çöp skandalı yaşanıyor. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçiler 19 aydır maaşlarını geç aldıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Son 2 aydır da maaşlarını hiç alamadıklarını iddia eden işçiler belediye yönetimine ateş püskürdü. Şişli'deki çöp yığınları 1989-1994 arası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Nurettin Sözen dönemini hatırlatıyor..

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde çöp skandalı... Vatandaşlar salgın hastalıktan endişe ediyor!

AVCILAR'DA DA ÇÖP REZALETİ



CHP'li Avcılar Belediyesi'nde çalışan işçiler de geçen hafta eylem yapmıştı. İş bırakma eylemi nedeniyle sokaklar çöple doldu. Çöp yığınları nedeniyle vatandaşlar belediyeye isyan etti..

CHP'li Avcılar Belediyesi, vatandaşları çöp dağlarına mahkum etti

BODRUM'DA ÇEVRE SKANDALI



CHP'li belediyenin yönettiği turizm merkezi Bodrum'da da çöp skandalı bitmiyor. Torba Mahallesi'nde 30 yıldır vahşice depolanan çöplük, çıkan yangınlar ve rüzgarın etkisiyle Bodrumlular'ın kabusu oluyor.

CHP'li Şişli Belediyesi 2019'un Şişli'sinde vatandaşları çöp dağlarına mahkum etti!

SİNOP'TA ÇÖPLER DENİZE



CHP'li Sinop Belediyesi de Karadeniz'in turizm incisi şehrin sahilini çöplüğe çevirdi. Belediye, sahile döktüğü çöpler üzerine toprak dökerek kamufle etmeye çalıştı.

YALOVA'DA ÇÖP ARACI HACİZLİ



CHP'nin borç batağındaki Yalova Belediyesi kenti çöplüğe çevirdi. Çöp kamyonları hacizli olan belediyenin sorumsuzluğu yüzünden Yalova sokakları mikrop yuvası haline geldi, halk çileden çıktı..

CHP'li İzmir Belediyesi lağım kokusuyla vatandaşları bezdirdi!

İZMİRLİLER 'ARTIK YETER' DİYOR



CHP, 'kalesi' olarak gördüğü İzmir'de de vatandaşlara çöp mağduriyeti yaşatıyor. Çöp alanından etrafa yayılan pis koku nedeniyle kapı pencere açamaz duruma gelen vatandaşlar "Artık yeter" diyor.

EDİRNE'DE DURUM İÇLER ACISI



Edirne'de Erikli ve Yayla sahili çöp yığınları ile doldu. Çöpler CHP'li Keşan Belediyesi tarafından ormana atıldı. Biriken çöpler çevre katliamını gözler önüne serdi..

Maaşlarını alamayan CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı işçiler açlık grevine başladı