Kirli ittifak seçimlerde hezimete uğrayacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurıyet Halk Partisi'nin yerel seçim sürecinde HDP ile yakınlaşmasına şehit yakınları gazilerden sert tepki geldi. Atatürk'ün partisi ile HDP'nin hiçbir şekilde yan yana yürüyemeyeceğini vurgulayan şehit yakınları ve gaziler, CHP'ye tepkilerini, "1 oy için Atatürk'ün çizgisinden nasıl çıkarsınız? Bugünkü CHP'nin Atatürk'ün çizgisiyle hiçbir ilgisi yok. CHP'yi Atatürk'ten uzaklaştıranlar partiyi terk etmeli. CHP tabanı da bu ittifakı kabul etmiyor. CHP'ye en büyük tepkiyi CHP'liler verecek" şeklinde dile getirdiler. Şehit yakınları ve gazilerin SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:(60): CHP'nin terör örgütüne destek veren partiyle işbirliği yapmasını içimize sindiremiyoruz. CHP tabanının da bu işbirliğini asla kabul etmediğini düşünüyorum. CHP, Atatürk'e ve ilkelerine aykırı hareket ediyor. Oy almak uğruna partiler ilkelerinden vazgeçmemeli. Seçimlerde bu işbirliğinden dolayı hezimete uğrayacaklar. CHP'ye en büyük tepkiyi CHP'liler verecek.CHP'nin böyle ittifaklara ihtiyacı yok. Cumhuriyetin kurucu partisinin HDP gibi terör sempatizanı oluşumlarla alakası olmaması gerektiğini düşünüyorum. CHP ne zaman milletine ve devletine yakın olmuşsa millet de onun yanında olmuştur. Ancak ne zaman halktan uzaklaşmış ve millete sırt çevirmişse millet de ona ceza vermiştir. CHP tekrar devletçi çizgisine dönmediği sürece milletten yine ceza yiyecek.Bu vatan kolaykazanılmadı. Atalarımız ülkemizikurtarmak için hayatlarınıfeda etti. Ben de bir şehit babasıyım. Teröreyakın duranlarla hiçbir ortaklık kurulamaz.HDP, teröre destek veren partidir. Atatürk'ünkurduğu parti ile HDP hiçbir şekildeyan yana yürüyemez. 1 oy içinAtatürk'ün çizgisinden nasılçıkarsınız? Bugünkü CHP'ninAtatürk'ün çizgisiyle hiçbir ilgisiyok. CHP'yi Atatürk'ten uzaklaştıranlarpartiyi terketmeli.