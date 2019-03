Kopyala yapıştır Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her defasında yalan olduğu ortaya çıkan algı operasyonlarını, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da örnek alıyor.

Günlerdir çarşı pazar gezmesine rağmen İstanbullular'da bir heyecan yaratamayan Ekrem İmamoğlu, çareyi rakibi Binali Yıldırım'ın projelerine göz dikmekte buldu. Yıldırım, 5 Şubat'ta aHaber yayınında İstanbul'u yeşille buluşturacak yeni projesini anlattı. İstanbul'un 20 deresini yeniden kazanarak oluşturulacak 'Yeşil Ağ'ın ayrıntılarını açıklayan Yıldırım, "Kuzey Ormanları ile denizi buluşturacak bu proje ile İstanbul'un nefes alacağını" söyledi. Yıldırım, ilerleyen günlerde de her bir yeşil dere koridorunun nereden geçeceğini, kilometre mesafelerine kadar verdi. Ayrıca İstanbul'un 55.5 milyon metrekare yeşil alana kavuşacağını ilan etti.





Yıldırım 5 Şubat'taki A Haber Canlı yayınında Yeşil Ağ projesini anlattı.



Ekrem İmamoğlu, saatler sonra sosyal medya hesabından 'kopyala-yapıştır' (copy-paste) yöntemiyle Yıldırım'ın anlattıklarını kendine mal etti. Yayınlanan videoda Yıldırım'ın gösterdiği haritayla hemen hemen aynı görsel kullanılarak 'Yaşam Vadileri' sözü verildi. Bir dakikayı bile bulmayan görüntüde İstanbul'un 15 deresinin yeniden kazanılacağı söyleniyordu. Yetmedi, "İstanbul nefes alacak" sloganı bile kullanıldı.

İmamoğlu, kopya projesinin hiçbir detayını verememesine, hangi dereleri, ilçeleri, mahalleleri kapsadığını söylememesine rağmen son röportajında





İmamoğlu 6 Şubat'ta twitter'dan Yaşam Vadisi adını verdiği kopya projesini açıkladı.



"Binali Yıldırım benden 15 gün sonra yeşil projesini açıkladı" demekten de geri durmadı. Hatta bu projenin ilk ayağını da Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü'nde kendisinin hayata geçirdiğini savundu. Oysa Beylikdüzü Kültür ve Yaşam Vadisi, AK Partili eski Belediye Başkanı Vehbi Orakçı tarafından başlatılmıştı. Projenin büyük bölümünü de Orakçı'dan sonra belediye başkanı olan AK Partili Yusuf Uzun tamamladı. Projenin kalan yüzde 5'lik kısmını yapan İmamoğlu ise projeyi kendisine mal etti.





Binali Yıldırım'ın 398 kilometre uzunluğunda yeşil koridorları, Millet Bahçeleri ile İstanbul'un 39 ilçesini tamamen saracak bir ağ oluşturma projesi.



KOLTUĞA OTURUNCA UNUTTU

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için yarışırken 37 vaatte bulundu ancak bunların sadece ikisini yerine getirdi. 30 Mart 2014'te başkan olan İmamoğlu, Beylikdüzü halkına birçok söz verdi. Ancak oyları aldıktan sonra bu sözleri unuttu. 'Tramvay getireceğim' dedi, raylarını bile getiremedi. 'Megakent Camisi yapacağım' dedi. İki kez temel atma töreni düzenledi, çivi bile çakmadı. Her mahalleye kreş sözü verdi, bir tane açabildi. Belediye bütçesinden 250 bin TL'ye Türkiye'nin en iyisi olacak dediği 'Kavaklı Cemevi' projesini çizdirdi. Söz konusu proje de çöpe gitti. Temeli bile atılmayan cemevi alanı bugün bir göle dönmüş durumda. Görme Engelliler Müzesi, Yakın Tarih Müzesi yapılacağına ilişkin sözleri hep sözde kaldı. İmamoğlu, koltuğa oturunca unuttuğu vaatlerin listesi uzayıp gitti...

BUGÜN NELER OLDU