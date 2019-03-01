MHP Lideri Bahçeli: Tarih cahilleri bekayı bilmez

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez" dedi.Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Konya'da yaklaşık 70 yıl önce restorasyon gerekçesiyle kabirlerinden çıkartılan Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdar ve şehzadelerinin kemiklerinin devlet töreniyle yerlerine yerleştirilmesi gerektiğini de kaydetti.