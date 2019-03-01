MHP Lideri Bahçeli'den Beka açıklaması

İşte Devlet Bahçeli'nin yaptığı o açıklama:



Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, makûs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir.



Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.





7 Ağustos Yenikapı Ruhu, 16 Nisan Halkoylaması şuuru, 24 Haziran Seçimiyle birlikte tarihin sesine, coğrafyanın seslenişine, aziz milletimizin istiklal ve istikbal özlemlerine kulak verilmiş, elbette gereği neyse demokratik ilkeler çerçevesinde yapılmıştır.



Türkiye 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Bu kapsamda yeni hükümet sistemi tam 236 gündür faaldir, hakimdir ve hadimdir. Bu yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamı ise hem beka meselesi hem de milli bir gayedir.



27'nci Dönem TBMM'nin süresi 2023 yılında dolacaktır. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinden sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere, bütün yollar Cumhuriyet'in yüzüncü yılına çıkmaktadır.



HEDEF BELLİDİR, NİYET HALİSTİR, AKIBET İNŞALLAH HAYIRLI OLACAKTIR



Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı'dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet'in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019'da, 24 Haziran Seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesi yegâne amaçtır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.



Bir ateş çemberinin içinde olduğumuz bilinmektedir. Güney sınırlarımız boyunca oynanan şiddetli ve sinsi oyunların vahim boyutlara ulaştığı da her vicdan sahibi insanımız tarafından itiraf ve ifade edilecektir. Hakimiyet ve bölüşüm kavgaları artık şirazesinden çıkmıştır.



Hedef ülke Türkiye'dir. Zulüm ibresi, ihanet okları Türkiye'ye çevrilmiştir. Bunu görmek, bunu kabullenmek lazımdır. Bu nedenle milli bekamızın muhafaza ve müdafaası her siyasi mülahazanın müttefiken üstündedir.

Milli bekamızı karartmaya, gerçekleri çarpıtmaya, saman altından su yürütmeye çalışan zillet kafilesi bütün kirli ve karanlık emelleriyle meydandadır. Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler alenen Türkiye'nin sırtındaki kamburlardır.



Şayet zillet 31 Mart'ta hedefine ulaşırsa en kesif saldırıyı yeni hükümet sistemine yapacak, bu kapsamda milli güvenlik tehditlerinin yanında ateş topuna dönüşecek bir sistem anlaşmazlığı ve tartışması ülkemizi boğacaktır.



31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.