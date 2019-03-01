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'daki 'nün hücre evlerine operasyon

'da, /'nin hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:27
Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halil İ.Ç. ve Muhammed B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Halil İ.Ç'nin Bank Asyada katılım hesabı, örgütle iltisaklı dernek üyeliği ve müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu belirtildi.

Muhammed B.G'nin hakkında ise Çorum'da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek yetkisizlikle dosyasının Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

Zanlılar, dün gözaltına alınmıştı.

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Samsun'daki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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