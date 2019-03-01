Savcı, maç sırası yüzünden 14 öğretmeni gözaltına aldırdı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görevli öğretmenler önceki gece halı sahada maç yapmak için saat 21.00- 22.00 arasına rezervasyon yaptırdı. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kıran ve beraberindekiler ise saat 22.00-23-00 saatlerine rezervasyon yaptırdı. Öğretmenler halı sahada maç yaparken, Kıran ve beraberindekiler halı sahaya gelerek kendilerinin maç yapacağını söyledi. Buna karşı çıkan öğretmenler ile savcılar arasında kavga çıktı. Kıran, halı saha yakınlarında bulunan polislere talimat vererek, öğretmenlere kimlik kontrolü yapılmasını istedi. 14 öğretmen polis araçlarıyla karakola götürüldü. Kimlik kontrolünün ardından öğretmenler serbest bırakıldı. Öğretmenler olayı sosyal medyadan paylaşınca Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı açıklama yaptı.Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olayla ilgili inceleme başlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun takipçisiyim" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür" diye konuştu.