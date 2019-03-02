Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - Canlı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Seni kalpten selamlıyorum Rize. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez. Allah'a şükür Rize de bizden vazgeçmez. Rize'den aldığımız güçle, enerji ve moralle 31 Mart'a kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ben de Rize'den rekor bekliyorum. Türkiye'de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşacağız. Gençler kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesiini bekliyor. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rize mücadele safının en önünde yer alır mı? İstikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?"

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİ BUNLARLA NE İŞİN VAR?

"Ben tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kardeşlerim, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. 780 bin KM ile Türkiye var. Atatürk'ün partisi bunlarla ne işin var? Ah kardeşlerim ah. Ne hallere düştük bakın. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Bizim arkamızda PKK ve YPG var diyorlar. Hanımefendi, bizim arkamızda halk var, hak var. Onların İmralı'daki teröristbaşına sırtını dayıyor. 31 Mart'ta bunlara derslerini vereceğiz."

"SON 17 YILDA RİZE'YE 18 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

"Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Rize'mize birçok yatırımları da hayata geçireceğiz. Gençlik merkezleri, spor salonları, futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta toplam 28 tesisi şehrimize kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilerimize ve emeklililerimze 689 milyon lira destek verdi. Rize'ye inşallah bir de inşallah şehir hastanesini inşa edeceğiz. İmar barışı ile 74 bin hemşehrimizin sıkıntısını çözdük. Rize'de 20 km bölünmüş yol vardı. Buna 142 km ilave ederek 162 km'ya çıkardık. Durmadık çalıştık. Biz dağları deldik. Biz Ferhat'ız sizler de Şirin. Sizlere ulaştık. Koşmamız lazım. Yapacağımız çok iş var.

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