Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de Valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni bölümünü açıyoruz. İşte biz buyuz. Artvin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Biz Artvin'i çok sevdik. Sevmekle kalmadık. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya ulaşamadık, bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Geldik, şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler inanın 4-10 sene sonra şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh nehrini altın gerdanlıklarla donattık.Artvin dünyada marka oldu. Şimdi de ülkemizin kendi alanındaen yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz. Yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak. Artvin şehir girişinde Çoruh Parkı'nı inşa ettik. Artvin Çoruh Üniversitesi'ni biz yaptık. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 547 kişi için yurt açtık. Bu yıl içinde 500 kapasiteli bir yurt daha açıyoruz.Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza,yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimizi toplam 491 milyon destekverdik. Artvin Devlet Hastanesi'ni 350 yataklı ek bloklarla büyüttük. Arhavi ve Borçka'ya devlet hastanelerini kazandırdık. 6 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihalesi devam ediyor. 753 konut projesini hayata geçirdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaparak onları da ihya ettik. 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 46 kilometreye çıkardık. Cankurtaran Tüneli'ni biz yaptık. Biz Ferhatız siz Şirin. Dağları deldik, size ulaştık. Dertli, aşık olursan dağları deler maşuka ulaşırsın.Bu seçim ülkemizin beka seçimidir. İstiyorsanız Kuzey ırak'ta Kürdistanvar. Defol oraya gidin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'e dayadık' diyor, 'Biz sırtımızıPKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakkadayadık.Yıl sonuna kadar TOBB ile birlikte 2.5 milyon işsize iş temin edeceğiz.Artvinlilerimize hizmet verecek 1 milyar 750 milyon maliyeti olan havaalanımızınyapımı devam ediyor. Artık kendi havalimanımıza gideceğiz. Onu dadenizin üzerine yapıyoruz. Ordu-Giresun'da biliyorsunuz, dünyada eşi benzeriyok. Bir tanesi de Artvin'e oluyor. Ben de Rize'ye gelirken orayı kullanacağım,Havalimanımızın ülkemizin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanımız olacak. 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.