CHP ve koltuk değneği HDP’ye tokadı atacağız

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda yerde gördüğü Kur'an-ı Kerim'i kaldırınca, altına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23) babası Mehmet Sürmen SABAH'A konuştu. CHP-HDP işbirliği ile ilgili görüşlerini paylaşan Sürmen, "Bu ittifak ülkeye en büyük ihanettir" dedi.Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Orhan Sürmen geçici görevle gittiği Afrin'de teröristlerden temizlenen Dermaşan köyünde halkın yeniden evlerine dönmesi için arama tarama faaliyeti sürdürürken, PKK/YPG'li hainlerin alçak tuzağı sonucu şehit düştü. Teröristlerin, Kuran-ı Kerim'in altına el yapımı patlayıcı tuzakladığından habersiz olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen, yerde gördüğü Kuran-ı Kerim'i kaldırmak istediği sırada şehit oldu. Uzman Çavuş Sürmen memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.Oğlunun şehit olmasının gururunu yaşayan baba Mehmet Sürmen, şunları söyledi:14 Mart 2018'de evladımı toprağa koyarken ona 'Rahat uyu yiğidim. Bu millet canını verdiğin emanetin olan vatan, bayrak ve Kuran'a gözü gibi bakacak' dedim. Evlatlarımız kutsal değerler için cephede görevlerini şehitlik rütbesi takarak tamamladı. Şimdi görev sırası bizlerde.31 Mart'ta sandıkta vatanın bekası için Cumhur İttifakı diyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki oluşum bu ülkenin bölünmesi için bir araya gelmiş şer odaklarıdır. CHP, HDP ile ittifak yaparak bunu açık açık göstermiştir. Dertleri vatan olsa yerleri Cumhur İttifakı olurdu.Tek vatan, tek bayrak için ülkesini seven Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması gerekir. CHP'ye ve koltuk değneği olduğu HDP'ye Osmanlı tokadını atacağız.